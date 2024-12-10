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Узбекистан стал лучшим туристическим направлением в СНГ

Журнал «Russian traveler» объявил победителей туристической премии.

Источник: Getty Images via Unsplash

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Узбекистан победил в номинации «Туризм в СНГ» Национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024, проводимой российским журналом «Russian Traveler», сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

«По итогам конкурса экспертное жюри Национальной туристической премии Russian traveler Awards 2024, организованной российским журналом Russian traveler, Республика Узбекистан признана победителем в номинации “Туризм в СНГ”.

говорится в сообщении

В церемонии награждения участвовала делегация республики во главе с первым зампредседателя Комитета по туризму Жамшидом Абдусаломовым.

Интерес туристов из РФ к достопримечательностям и культуре республики возрос после выхода июльского номера российского журнала «Узбекистан — Восточная сказка», посвященного туристическому потенциалу республики.

Для справки: журнал «Russian traveler» — российское издание, посвященное путешествиям внутри страны и популярным международным направлениям. Он предлагает статьи с идеями путешествий, экспертными советами и живыми фотографиями. Первый номер журнала представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

СНГ
туризм и отдых