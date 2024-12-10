Узбекистан стал лучшим туристическим направлением в СНГ

Для справки: журнал «Russian traveler» — российское издание, посвященное путешествиям внутри страны и популярным международным направлениям. Он предлагает статьи с идеями путешествий, экспертными советами и живыми фотографиями. Первый номер журнала представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.