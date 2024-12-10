На борту МКС синтезировали рукотворный аналог костной ткани

Полученные образцы доставили на Землю, где ученые подробно изучили их микроструктуру и физические свойства. Авторы определили, что сформированные в условиях МКС аналоги костной ткани имеют более упорядоченную структуру, чем земные. Это было связано с тем, что кристаллы фосфата кальция в этом случае росли абсолютно с одинаковой скоростью во всех направлениях благодаря тому, что на них не действовала земная гравитация.