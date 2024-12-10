На борту МКС синтезировали рукотворный аналог костной ткани

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Исследователи из России впервые изготовили трехмерные аналоги костной ткани на борту российского сегмента МКС и обнаружили, что микрогравитация положительно влияет на свойства этого материала по сравнению с его аналогами, полученными в земных лабораториях. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Результаты данной работы наглядно продемонстрировали научную новизну и актуальность проводимых фундаментальных исследований в космосе. Полученные “космические” материалы могут использоваться для замещения и регенерации дефектов костной ткани как на Земле, так и в длительных космических миссиях», — пояснил директор Института металлургии и материаловедения РАН Владимир Комлев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Комлев пришел к такому выводу в рамках первого в истории эксперимента по использованию так называемого магнитного биоассемблера для выращивания полноценного трехмерного аналога костной ткани в космосе. Данный прибор представляет собой устройство, в котором под действием магнитных полей из отдельных молекул собирается полноценная ткань.
Для получения потенциальной замены для утерянной костной ткани российские исследователи поместили в этот прибор порошок из фосфата кальция — вещества, наиболее близкого по составу к неорганическим компонентам костей. Через двое суток внутри биоассемблера сформировалась трехмерная конструкция толщиной примерно в пять миллиметров, очень похожая по своей структуре на реальную человеческую кость.
Полученные образцы доставили на Землю, где ученые подробно изучили их микроструктуру и физические свойства. Авторы определили, что сформированные в условиях МКС аналоги костной ткани имеют более упорядоченную структуру, чем земные. Это было связано с тем, что кристаллы фосфата кальция в этом случае росли абсолютно с одинаковой скоростью во всех направлениях благодаря тому, что на них не действовала земная гравитация.
Как отмечают исследователи, такая регулярная структура должна способствовать лучшему «прилипанию» живых клеток и быстрому восстановлению естественной костной ткани. Это предположение было подтверждено в ходе опытов на крысах, в чей организм ученые имплантировали образцы костной ткани, выращенные на МКС и на Земле. Подобные результаты опытов, как отмечают Комлев и его коллеги, говорят в пользу продолжения опытов с выращиванием различных имплантов и тканей в условиях невесомости.