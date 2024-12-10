Максимум метеорного потока Гемениды можно будет наблюдать 13 декабря

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Жители России в декабре смогут наблюдать один из самых крупных метеорных потоков — поток Геминиды. Его максимум можно будет увидеть в пятницу, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) со ссылкой на астрофизика вуза Альфию Нестеренко.
«Можно наблюдать декабрьский метеорный поток Геминиды, максимум этого потока будет виден 13 декабря. Метеоры этого потока кажутся более медленными, чем метеоры ноябрьского потока Леонид, так как Гемениды летят не навстречу Земле, а догоняют ее, поэтому наблюдателям Северного полушария они видятся более яркими за счет того, что мы видим их более длительное время и, как правило, они появляются сразу по несколько штук», — цитирует пресс-служба Нестеренко, заведующую учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.
Также в декабре на небе сложился так называемый вечерний парад планет. Такое явление происходит нечасто, поскольку обычно планеты разбросаны по небу вдоль эклиптики достаточно произвольно и могут быть не видны из-за небольшого углового удаления от Солнца.
«В понедельник, 9 декабря, Луна на время “покрыла” Нептун, 14 декабря почти полная Луна сблизится с Ураном, 15 декабря произойдет сближение с Юпитером, 18 декабря, когда Луна чуть убавится, она сблизиться с Марсом, а 29 декабря серпик Луны сблизится и простится с Меркурием. Таким образом можно будет увидеть практически все планеты Солнечной системы», — приводятся в сообщении слова Нестеренко.
Как отмечают в НГУ, в этом году так складываются орбиты планет, что есть возможность наблюдать их практически одновременно в декабре. Луна может служить ориентиром для их нахождения.