Максимум метеорного потока Гемениды можно будет наблюдать 13 декабря

«Можно наблюдать декабрьский метеорный поток Геминиды, максимум этого потока будет виден 13 декабря. Метеоры этого потока кажутся более медленными, чем метеоры ноябрьского потока Леонид, так как Гемениды летят не навстречу Земле, а догоняют ее, поэтому наблюдателям Северного полушария они видятся более яркими за счет того, что мы видим их более длительное время и, как правило, они появляются сразу по несколько штук», — цитирует пресс-служба Нестеренко, заведующую учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.