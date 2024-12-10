В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД

управление транспортом в состоянии опьянения вырастит до 45 тысяч рублей;превышение скорости на более 80 км/ч — до 7,5 тысячи рублей;невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение — до 45 тысяч рублей;выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи рублей;превышение скорости от 20 до 40 км/ч — до 750 рублей;проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысячи рублей;нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей;выезд на встречку в нарушение ПДД при объезде препятствия составит от полутора тысяч до 2250 рублей;движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.