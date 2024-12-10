Милиция назвала штраф 800 рублей белорусам, которые сами учат детей водить авто

Однако правоохранители подчеркнули, согласно Правилам дорожного движения, обучать управлению механическим транспортным средством в индивидуальном порядке можно только на площадках или автодромах, которые закрыты для дорожного движения. При этом у «инструктора» должно быть водительское удостоверение, а его водительский стаж должен превышать два года. И также транспортное средство должно быть соответствующим образом оборудовано. Ответственность при нарушении есть в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 18.14).