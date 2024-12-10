Милиция назвала штраф 800 рублей белорусам, которые сами учат детей водить авто

В милиции сказали, как могут наказать родителей, которые учат детей водить машину, сообщает belkagomel.by.
В частности, представители ГАИ Гомеля заметили, что обычно в Беларуси несовершеннолетних «водителей» ловят в сельской местности. При этом зачастую сами родители учат детей управлять транспортным средством вдали от города.
Однако правоохранители подчеркнули, согласно Правилам дорожного движения, обучать управлению механическим транспортным средством в индивидуальном порядке можно только на площадках или автодромах, которые закрыты для дорожного движения. При этом у «инструктора» должно быть водительское удостоверение, а его водительский стаж должен превышать два года. И также транспортное средство должно быть соответствующим образом оборудовано. Ответственность при нарушении есть в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 18.14).
Поэтому в ГАИ предостерегли белорусских отцов, которые обучают своих детей вождению. И обратили внимание, что подросток не сможет полностью контролировать ситуацию на дороге, даже если рядом на пассажирском сиденье находится кто-то из родителей. А также сказали о штрафе до 800 белорусских рублей за такое «обучение».
— Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, наказывается штрафом от 5 до 20 базовых величин (от 200 до 800 белорусских рублей. — Ред.), — прокомментировали в ГАИ.
Также после такого вождения на подростка составят административный материал, который отправят в комиссию по делам несовершеннолетних. Если юный водитель не достиг возраста, при котором его можно привлечь к ответственности, накажут родителей, но уже по статье за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 10.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
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