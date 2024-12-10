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Милиция назвала штраф 800 рублей белорусам, которые сами учат детей водить авто

ГАИ назвала штраф до 800 рублей белорусам, которые учат детей водить авто.

Источник: Комсомольская правда

В милиции сказали, как могут наказать родителей, которые учат детей водить машину, сообщает belkagomel.by.

В частности, представители ГАИ Гомеля заметили, что обычно в Беларуси несовершеннолетних «водителей» ловят в сельской местности. При этом зачастую сами родители учат детей управлять транспортным средством вдали от города.

Однако правоохранители подчеркнули, согласно Правилам дорожного движения, обучать управлению механическим транспортным средством в индивидуальном порядке можно только на площадках или автодромах, которые закрыты для дорожного движения. При этом у «инструктора» должно быть водительское удостоверение, а его водительский стаж должен превышать два года. И также транспортное средство должно быть соответствующим образом оборудовано. Ответственность при нарушении есть в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 18.14).

Поэтому в ГАИ предостерегли белорусских отцов, которые обучают своих детей вождению. И обратили внимание, что подросток не сможет полностью контролировать ситуацию на дороге, даже если рядом на пассажирском сиденье находится кто-то из родителей. А также сказали о штрафе до 800 белорусских рублей за такое «обучение».

— Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, наказывается штрафом от 5 до 20 базовых величин (от 200 до 800 белорусских рублей. — Ред.), — прокомментировали в ГАИ.

Также после такого вождения на подростка составят административный материал, который отправят в комиссию по делам несовершеннолетних. Если юный водитель не достиг возраста, при котором его можно привлечь к ответственности, накажут родителей, но уже по статье за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 10.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

Еще милиция сказала о новой схеме мошенничества в домовых чатах в Беларуси.

Тем временем гродненка оплатила четыре путевки в Дубай, не забрала билеты и пошла в милицию.