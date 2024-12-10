Аборты могут вывести из системы ОМС в Петербурге

В Петербурге из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) могут исключить аборты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Романов во время заседания городского правительства. Он также напомнил, что такая мера уже обсуждалась ранее на заседании Всемирного русского народного собора. Тогда речь шла о выведении абортов не по медицинским показаниям из ОМС.