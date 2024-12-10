Аборты могут вывести из системы ОМС в Петербурге

В Петербурге из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) могут исключить аборты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Романов во время заседания городского правительства. Он также напомнил, что такая мера уже обсуждалась ранее на заседании Всемирного русского народного собора. Тогда речь шла о выведении абортов не по медицинским показаниям из ОМС.
— Может быть, в Петербурге, как в первом регионе страны, стоит проработать вопрос выведения абортов из ОМС, — обратился он к врио главы Комитета по здравоохранению Петербурга Юрия Шишкина.
Романов добавил, что при запрете абортов, может появиться черный рынок, предлагающий данную услугу. Поэтому при рассмотрении инициативы надо проработать вопрос финансовой поддержки женщин, которые оказались в этой ситуации.
— Этот вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях, и думаю, что мы придем к этому заключению, — ответил на предложение Шишкин.