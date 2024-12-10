Хип-хоп-артистка Shygirl анонсировала мини-альбом Club Shy Room 2

Предстоящую пластинку артистка описала как «мелочи для поддержания вечеринки». В качестве анонса она представила песню F*Me — фит с французской инди-певицей Yseult. Продюсерами композиции выступили электронщик Mura Masa и сама Shygirl. В забавном лоу-фай-клипе на трек девушки веселятся на природе возле пруда с утками.