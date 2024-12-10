Хип-хоп-артистка Shygirl анонсировала мини-альбом Club Shy Room 2

Британская хип-хоп-исполнительница Shygirl выпустит шеститрековый EP «Club Shy Room 2» 14 февраля. В продолжение мини-альбома Club Shy (2024) войдет недавний сингл артистки Immaculate, записанный с рэпершей Saweetie.
Предстоящую пластинку артистка описала как «мелочи для поддержания вечеринки». В качестве анонса она представила песню F*Me — фит с французской инди-певицей Yseult. Продюсерами композиции выступили электронщик Mura Masa и сама Shygirl. В забавном лоу-фай-клипе на трек девушки веселятся на природе возле пруда с утками.
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