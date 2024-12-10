Получены синтетические вирусы бактерий для уничтожения опасных патогенов

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Российские ученые получили улучшенные синтетические вирусы бактерий для более эффективного обнаружения и уничтожения опасных патогенов. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Бактериофаги — это вирусы, поражающие бактериальные клетки. Они способны избирательно устранять только те бактерии, которым соответствуют, при этом не повреждая нормальную микрофлору или человеческие клетки. Бактериофаги помогают организму избежать различных недугов, ограничивая численность бактерий. Они природный спутник организма человека, работающий с его иммунитетом.
«Для фаготерапии в основном используются природные бактериофаги, но у них есть недостатки. Методами синтетической биологии ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН под руководством Нины Викторовны Тикуновой получают модифицированные вирусы, которые более эффективно распознают и уничтожают опасные патогены», — пишет издание.
Для того чтобы синтезировать новый бактериофаг, ученые берут геномы природных вирусов и заменяют определенные гены на области генома другого бактериофага. «Например, изменяем гены, которые отвечают за узнавание целевой бактерии. Так собирается итоговый геном синтетического фага, на основе которого образуются фаговые частицы с заданными свойствами. С помощью такого способа получают ферменты, микроорганизмы или вирусы (как в нашем случае)», — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Ивана Байкова.
Технологию сборки синтетических бактериофагов исследователи из ИХБФМ СО РАН испытали при создании вирусов для борьбы с клебсиеллой — патогенной бактерией, многие штаммы которой устойчивы к антибиотикам, но, как правило, чувствительны к бактериофагам. Всего исследователи сконструировали шесть новых бактериофагов, поражающих клебсиеллу. Эти вирусы размножаются интенсивнее, чем исходные, и уничтожают патогенные бактерии результативнее.