Получены синтетические вирусы бактерий для уничтожения опасных патогенов

Для того чтобы синтезировать новый бактериофаг, ученые берут геномы природных вирусов и заменяют определенные гены на области генома другого бактериофага. «Например, изменяем гены, которые отвечают за узнавание целевой бактерии. Так собирается итоговый геном синтетического фага, на основе которого образуются фаговые частицы с заданными свойствами. С помощью такого способа получают ферменты, микроорганизмы или вирусы (как в нашем случае)», — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Ивана Байкова.