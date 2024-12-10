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В Омске Деду Морозу пишут письма даже взрослые

Самому взрослому омичу, который отправил письмо дедушке — 85 лет.

Источник: Комсомольская правда

Омичи отправили Деду Морозу через библиотечные ресурсы 1 054 бумажных и 178 электронных писем.

Дети обращались к новогоднему волшебнику с просьбами о материальных подарках (собака, поездка на море), а также нематериальных (родительское разрешение на младшего брата, новые друзья, улучшение успеваемости, работа для мамы для ее отдыха). Дети стали чаще просить в письмах не просто подарки, а что-то более значимое для себя и близких.

Впрочем, письмо Дедушке Морозу в этом году написали не только дети. Самому старшему омичу, написавшему письмо волшебнику — 85 лет, а самому младшему — 2 года.