В Омске Деду Морозу пишут письма даже взрослые

Дети обращались к новогоднему волшебнику с просьбами о материальных подарках (собака, поездка на море), а также нематериальных (родительское разрешение на младшего брата, новые друзья, улучшение успеваемости, работа для мамы для ее отдыха). Дети стали чаще просить в письмах не просто подарки, а что-то более значимое для себя и близких.