С 15 декабря некоторые пригородные поезда будут курсировать по новому графику

Новый график движения пригородных поездов начнет действовать 15 декабря. Изменения коснулись составов, следующих из столицы Татарстана в Арск, Свияжск, Канаш, Ижевск и другие города.
Поезд № 6434 Казань — Арск со станции будет отправляться в 13:50 (на 36 минут позже). Прибытие запланировано на 15:29 (на 32 минуты позже).
Также изменения в интервале от 1 до 20 минут произошли в графике движения поездов, курсирующих из Казани в Кизнер, Вятские Поляны, Бирюли, Сосновку, Арск, Шемордан, Кукмор, Свияжск, Канаш, Паратск, Ижевск. Полный перечень опубликован по ссылке.
С 1 января 2025 года ежедневно будут курсировать составы № 6436 Казань — Кукмор, № 6439 Кукмор — Казань, № 6404 Казань — Арск и № 6407 Арск — Казань.
Дополнительные поезда на маршруте Казань — Йошкар-Ола — Казань назначаются по пятницам, субботам и воскресеньям с 3 января 2025 года.
Расписание в дальнейшем может корректироваться с учетом востребованности тех или иных маршрутов и технических возможностей инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ППК «Содружество».