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С 15 декабря некоторые пригородные поезда будут курсировать по новому графику

Для состава, следующего из Казани в Арск, прибытие запланировано на 32 минуты позже.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Новый график движения пригородных поездов начнет действовать 15 декабря. Изменения коснулись составов, следующих из столицы Татарстана в Арск, Свияжск, Канаш, Ижевск и другие города.

Поезд № 6434 Казань — Арск со станции будет отправляться в 13:50 (на 36 минут позже). Прибытие запланировано на 15:29 (на 32 минуты позже).

Также изменения в интервале от 1 до 20 минут произошли в графике движения поездов, курсирующих из Казани в Кизнер, Вятские Поляны, Бирюли, Сосновку, Арск, Шемордан, Кукмор, Свияжск, Канаш, Паратск, Ижевск. Полный перечень опубликован по ссылке.

С 1 января 2025 года ежедневно будут курсировать составы № 6436 Казань — Кукмор, № 6439 Кукмор — Казань, № 6404 Казань — Арск и № 6407 Арск — Казань.

Дополнительные поезда на маршруте Казань — Йошкар-Ола — Казань назначаются по пятницам, субботам и воскресеньям с 3 января 2025 года.

Расписание в дальнейшем может корректироваться с учетом востребованности тех или иных маршрутов и технических возможностей инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ППК «Содружество».

Подробную информацию обо всех маршрутах можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте, на информационных стендах в кассах и на остановочных пунктах, а также по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимают круглосуточно).