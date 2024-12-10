С 15 декабря некоторые пригородные поезда будут курсировать по новому графику

Подробную информацию обо всех маршрутах можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте, на информационных стендах в кассах и на остановочных пунктах, а также по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимают круглосуточно).