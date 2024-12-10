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Синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды с 11 по 13 декабря 2024 года по трем крупнейшим городам страны. По данным метеорологов, в Астане ожидается сильный ветер. В Алматы и Шымкенте осадков в течение трех дней не предвидится, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Сан-Хосе: +6° 0 м/с 52% 768 мм рт. ст. +10°
Источник: Zakon.kz

Астана.

  • 11 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Утром и днем порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду, во второй половине дня — 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 7−9 мороза.
  • 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 6−8 мороза.
  • 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.

Алматы.

  • 11 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 5−7 мороза.
  • 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.
  • 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 1−3 мороза.

Шымкент.

  • 11 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 11−13 мороза, днем 1−3 тепла.
  • 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9−11 мороза, днем 1−3 тепла.
  • 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.