Синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17

Астана.
- 11 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Утром и днем порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду, во второй половине дня — 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 7−9 мороза.
- 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 6−8 мороза.
- 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
Алматы.
- 11 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 5−7 мороза.
- 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.
- 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 1−3 мороза.
Шымкент.
- 11 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 11−13 мороза, днем 1−3 тепла.
- 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9−11 мороза, днем 1−3 тепла.
- 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.