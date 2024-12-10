Синоптики предупредили о похолодании в Алматы до минус 17

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды с 11 по 13 декабря 2024 года по трем крупнейшим городам страны. По данным метеорологов, в Астане ожидается сильный ветер. В Алматы и Шымкенте осадков в течение трех дней не предвидится, сообщает Zakon.kz.