ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия приняла документы для регистрации Сергея Сыранкова кандидатом в президенты, пишет БелТА.
Так, 10 декабря стало известно, что первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сыранков подал в ЦИК документы.
При этом с 7 по 21 декабря включительно лицо, которое выдвинуто кандидатом в президенты Беларуси, должно представить в ЦИК документы, которые необходимы для регистрации. Документы могут быть поданы как самим претендентом в кандидаты, так и его представителем по доверенности. Уточняется, что Сергей Сыранков лично представил документы в ЦИК.
Затем с 22 по 31 декабря 2024-го будет проходить регистрация кандидатов в президенты Беларуси, которая начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до выборов. А в период с 1 по 25 января 2025-го будет проводиться предвыборная агитация.
Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.