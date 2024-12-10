ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты

При этом с 7 по 21 декабря включительно лицо, которое выдвинуто кандидатом в президенты Беларуси, должно представить в ЦИК документы, которые необходимы для регистрации. Документы могут быть поданы как самим претендентом в кандидаты, так и его представителем по доверенности. Уточняется, что Сергей Сыранков лично представил документы в ЦИК.