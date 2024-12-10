В Ростовской области раскрыли 958 случаев нелегальной траты электроэнергии

— Сначала предпринимателям предлагают перейти на расчет для юрлиц. Если они отказываются, приходится обращаться в суд. В этом случае потребитель рискует понести не только финансовые потери. Дело может дойти до административной или даже уголовной ответственности, — отмечают в компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».