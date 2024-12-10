В Ростовской области раскрыли 958 случаев нелегальной траты электроэнергии

В Ростовской области выявили 958 случаев нелегального использования электроэнергии среди «скрытых коммерсантов». С нарушителей уже взыскали 21,8 млн рублей, сообщают в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Речь идет о предпринимателях, которые открывают в частном доме или квартире любую торговую точку, предоставляющую услуги (от магазинов до салонов красоты), но за электричество платят как обычные жильцы, то есть по тарифу для населения.
— Сначала предпринимателям предлагают перейти на расчет для юрлиц. Если они отказываются, приходится обращаться в суд. В этом случае потребитель рискует понести не только финансовые потери. Дело может дойти до административной или даже уголовной ответственности, — отмечают в компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Добавим, с начала 2024 года в 11 регионах страны обнаружили более 3 тысяч фактов нецелевого использования электроэнергии. За это предприниматели-нарушители в целом заплатили 214 млн рублей.