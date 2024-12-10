В Самаре прошел Кубок губернатора по компьютерному спорту

На стадионе «Солидарность Арена» состоялся Кубок губернатора Самарской области по компьютерному спорту. Соревнования прошли по семи популярным дисциплинам, в том числе CounterStrike2, Dota2 и Tekken8. Техническим партнером мероприятия выступила компания «Ростелеком».
«Компьютерным игрокам, чтобы добиться успеха на виртуальном ринге, необходимы молниеносная скорость интернета и надежное соединение. Организаторы турниров также зависят от стабильной передачи данных. Мы признательны “Ростелекому” за высокое качество сигнала и стабильную работу площадок», — сказал президент федерации компьютерного спорта Самарской области Александр Бондаренко.
Помимо основных соревнований, киберспортсмены могли показать свои навыки в зоне автосимуляторов и интеллектуальных игр. Также они приняли участие в интерактивном лектории от связистов. Ребятам рассказали об особенностях современных технологий и безопасности в сети. По итогам турнира победители получили призы от телеком-компании.