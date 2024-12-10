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В Самаре прошел Кубок губернатора по компьютерному спорту

Кибертурнир состоялся на стадионе «Солидарность Арена».

На стадионе «Солидарность Арена» состоялся Кубок губернатора Самарской области по компьютерному спорту. Соревнования прошли по семи популярным дисциплинам, в том числе CounterStrike2, Dota2 и Tekken8. Техническим партнером мероприятия выступила компания «Ростелеком».

«Компьютерным игрокам, чтобы добиться успеха на виртуальном ринге, необходимы молниеносная скорость интернета и надежное соединение. Организаторы турниров также зависят от стабильной передачи данных. Мы признательны “Ростелекому” за высокое качество сигнала и стабильную работу площадок», — сказал президент федерации компьютерного спорта Самарской области Александр Бондаренко.

Помимо основных соревнований, киберспортсмены могли показать свои навыки в зоне автосимуляторов и интеллектуальных игр. Также они приняли участие в интерактивном лектории от связистов. Ребятам рассказали об особенностях современных технологий и безопасности в сети. По итогам турнира победители получили призы от телеком-компании.