В Самаре прошел Кубок губернатора по компьютерному спорту

Помимо основных соревнований, киберспортсмены могли показать свои навыки в зоне автосимуляторов и интеллектуальных игр. Также они приняли участие в интерактивном лектории от связистов. Ребятам рассказали об особенностях современных технологий и безопасности в сети. По итогам турнира победители получили призы от телеком-компании.