Разработана модель для настройки зеркал обсерватории «Спектр-М»

Математическая модель также позволяет имитировать работу бортовой системы контроля обсерватории «Миллиметрон». Главное зеркало обсерватории в форме параболы будет состоять из 96 сегментов, каждый из которых будет иметь возможность высокоточного перемещения (адаптации). После раскрытия в космосе механика зеркал приходит в движение и восстанавливает форму рефлектора с высокой точностью (отклонение от расчетной параболы — не более 10 мкм). «Разработанная модель системы адаптации позволит в дальнейшем оценить требования ко всем составным частям и подсистемам обсерватории “Миллиметрон”, а также промоделировать различные сценарии процесса адаптации. В математическую модель могут вводиться новые уточненные данные по точности изготовления всех зеркальных элементов и электромеханических узлов», — пояснили ученые.