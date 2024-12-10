Разработана модель для настройки зеркал обсерватории «Спектр-М»

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Математическую модель для автоматической настройки составной зеркальной системы космической обсерватории «Спектр-М», запуск которой назначен на 2029 год, разработали российские ученые. Это важно для качества получаемых данных, сообщили в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН.
Как пояснили в институте, космическая обсерватория будет представлять собой 10-метровый космический телескоп, предназначенный для исследования различных объектов во Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн от 0,07 до 10 мм.
«Нами была разработана математическая модель, описывающая автоматическую настройку составной зеркальной системы. По результатам обмера математическая модель вычисляет оптимальное корректирующее воздействие, позволяющее выполнить настройку составной зеркальной системы и существенно улучшить оптическое качество телескопа», — говорится в сообщении института.
Математическая модель также позволяет имитировать работу бортовой системы контроля обсерватории «Миллиметрон». Главное зеркало обсерватории в форме параболы будет состоять из 96 сегментов, каждый из которых будет иметь возможность высокоточного перемещения (адаптации). После раскрытия в космосе механика зеркал приходит в движение и восстанавливает форму рефлектора с высокой точностью (отклонение от расчетной параболы — не более 10 мкм). «Разработанная модель системы адаптации позволит в дальнейшем оценить требования ко всем составным частям и подсистемам обсерватории “Миллиметрон”, а также промоделировать различные сценарии процесса адаптации. В математическую модель могут вводиться новые уточненные данные по точности изготовления всех зеркальных элементов и электромеханических узлов», — пояснили ученые.
О проекте «Спектр-М».
Обсерватория «Спектр-М» предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. Согласно сайту проекта, запуск запланирован на 2029 год. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.
«Спектр-М» планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли. Головная организация по созданию космического комплекса — НПО им. С. А. Лавочкина, разработкой комплекса научной аппаратуры занимается астрокосмический центр ФИАН, а за проектирование конструкции телескопа отвечает ИСС им. М. Ф. Решетнева.