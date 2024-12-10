Жители Татарстана смогут получать госуслуги по звонку в МФЦ

У приложения «Услуги Татарстана» появится новая версия — цифровой сервис «Локоло», который будет единым приложением для жителей республики. Об этом заявил замглавы Минцифры Татарстана Булат Габдрахманов на заседании профильного комитета.
По словам замминистра, приложение «Услуги Татарстана», запущенное в 2009 году, уже устарело, на него часто жалуются. Ожидается, что новое приложение объединит в себе вопросы ЖКХ, общение с соседями, государством и классические госуслуги.
Благодаря новому сервису можно будет позвонить сотруднику МФЦ, он примет заявление по любой государственной услуге. То есть приходить куда-либо не придется, услуга будет оказана удаленно.
«Такого еще нигде в России не было».
Ранее мы сообщали, что татарстанцы смогут через портал госуслуг направлять документы мировым судьям.