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Жители Татарстана смогут получать госуслуги по звонку в МФЦ

Подобное в России еще не практиковалось.

Источник: Комсомольская правда

У приложения «Услуги Татарстана» появится новая версия — цифровой сервис «Локоло», который будет единым приложением для жителей республики. Об этом заявил замглавы Минцифры Татарстана Булат Габдрахманов на заседании профильного комитета.

По словам замминистра, приложение «Услуги Татарстана», запущенное в 2009 году, уже устарело, на него часто жалуются. Ожидается, что новое приложение объединит в себе вопросы ЖКХ, общение с соседями, государством и классические госуслуги.

Благодаря новому сервису можно будет позвонить сотруднику МФЦ, он примет заявление по любой государственной услуге. То есть приходить куда-либо не придется, услуга будет оказана удаленно.

«Такого еще нигде в России не было».

подчеркнул спикер

Ранее мы сообщали, что татарстанцы смогут через портал госуслуг направлять документы мировым судьям.

ЖКХ