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КГК откроет горячую линию 191 по задержке зарплат белорусам с 11 декабря

Госконтроль откроет горячую линию по выплате зарплат в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госконтроль сказал, что белорусы могут сообщить о задержке выплаты заработной платы, информирует телеграм-канал комитета.

Так, 11 и 12 декабря КГК будет проводить прямую телефонную линию по вопросам выплаты заработной платы в Беларуси.

На «горячую» линию белорусы могут сообщить о фактах несвоевременной выплаты зарплаты. О задержке зарплат можно будет сообщить на короткий номер 191 с 09.00 до 13.00 часов, а также с 14.00 до 18.00 часов.

Кроме того, информацию о несвоевременной выплате зарплат белорусы могут сообщить в чат-бот телеграм-канала Госконтроля.

Тем временем ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты.