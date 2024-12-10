КГК откроет горячую линию 191 по задержке зарплат белорусам с 11 декабря

Госконтроль сказал, что белорусы могут сообщить о задержке выплаты заработной платы, информирует телеграм-канал комитета.
Так, 11 и 12 декабря КГК будет проводить прямую телефонную линию по вопросам выплаты заработной платы в Беларуси.
На «горячую» линию белорусы могут сообщить о фактах несвоевременной выплаты зарплаты. О задержке зарплат можно будет сообщить на короткий номер 191 с 09.00 до 13.00 часов, а также с 14.00 до 18.00 часов.
Кроме того, информацию о несвоевременной выплате зарплат белорусы могут сообщить в чат-бот телеграм-канала Госконтроля.
Тем временем ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты.