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32 многоквартирных дома в Ростове временно остались без отопления

Дома на трех улицах Ростова остались без отопления до вечера 10 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 декабря в Ростове-на-Дону без отопления остались 32 многоквартирных дома. Сейчас ведутся восстановительные работы, информирует городской департамент ЖКХ и энергетики.

Проблемы с подачей тепла появились из-за дефекта коммуникаций в районе Малиновского. Отопление из-за этого ограничено домах на Стабильной, Жмайлова и Малиновского.

Ремонт ведут специалисты ООО «Ростовские тепловые сети». Ориентировочная дата завершения работ — до 19 часов 10 декабря.

Напомним, ранее городские власти взяли на контроль ситуацию с длительным отсутствием воды в доме на Вавилова, 46.