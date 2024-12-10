32 многоквартирных дома в Ростове временно остались без отопления

Днем 10 декабря в Ростове-на-Дону без отопления остались 32 многоквартирных дома. Сейчас ведутся восстановительные работы, информирует городской департамент ЖКХ и энергетики.
Проблемы с подачей тепла появились из-за дефекта коммуникаций в районе Малиновского. Отопление из-за этого ограничено домах на Стабильной, Жмайлова и Малиновского.
Ремонт ведут специалисты ООО «Ростовские тепловые сети». Ориентировочная дата завершения работ — до 19 часов 10 декабря.
Напомним, ранее городские власти взяли на контроль ситуацию с длительным отсутствием воды в доме на Вавилова, 46.