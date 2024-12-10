Леонид Агутин назвал срок популярности любого молодого артиста

«Это очень обидно. Ты пять лет был звездой уже, и за пять лет ты так наблатыкался делать именно вот это. У тебя это получается лучше всех, а это уже никому не надо», — поделился Агутин на пресс-конференции, посвященной объявлению финалистов премии «Виктория-2025». Исполнитель добавил, что любое модное направление со временем кажется чем устаревшим — «бабушкиным сюртуком».