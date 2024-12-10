Научно-технический совет Комиссии по НТР внес около 270 замечаний в нацпроекты

МОСКВА, 10 декабря. Научно-технический совет (НТС) Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России за полгода существования внес около 270 замечаний и предложений в национальные проекты научно-технологического лидерства. Об этом сообщил на сессии Общего собрания Российской академии наук (РАН) вице-президент учреждения Степан Калмыков.
«Масштабы [работы] НТС за не очень продолжительное время, примерно полгода, — это 16 национальных проектов из 20 проектов, которые разрабатывались и еще [находятся] в процессе разработки, это примерно масштаб 6 тыс. страниц», — рассказал академик Калмыков.
В приветственном слове на собрании зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко упомянул, что «подготовлено свыше 270 предложений по доработке нацпроектов».
Совет также рассмотрел 20 региональных проектов научно-технологического развития от регионов — участников эксперимента по формированию региональной повестки НТР. Кроме того, НТС рассмотрел около 150 писем от различных федеральных органов власти и организаций по вопросам взаимодействия и подготовил 40 ответов на запросы.
Научно-технический совет создан в 2024 году согласно обновленной Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом президента РФ от 28 февраля 2024 года. 19 из 27 участников Совета являются членами РАН, а возглавляет НТС глава РАН Геннадий Красников.