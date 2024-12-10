Научно-технический совет Комиссии по НТР внес около 270 замечаний в нацпроекты

«Масштабы [работы] НТС за не очень продолжительное время, примерно полгода, — это 16 национальных проектов из 20 проектов, которые разрабатывались и еще [находятся] в процессе разработки, это примерно масштаб 6 тыс. страниц», — рассказал академик Калмыков.