Сотни жителей Самары остались без воды 10 декабря

В Самаре 10 декабря сотни тысяч жителей остались без холодной воды. В Промышленном районе города произошла утечка на водопроводе, из-за чего затопило двор по улице Тополей. По информации «РКС-Самара», отключение водопроводной линии диаметром 200 миллиметров на этой территории произошло около 13.00.