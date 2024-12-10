Сотни жителей Самары остались без воды 10 декабря

В Самаре 10 декабря сотни тысяч жителей остались без холодной воды. В Промышленном районе города произошла утечка на водопроводе, из-за чего затопило двор по улице Тополей. По информации «РКС-Самара», отключение водопроводной линии диаметром 200 миллиметров на этой территории произошло около 13.00.
Из-за утечки без воды остались жители домов на улице Тополей, 2, 4, 4а улице Георгия Димитрова, 107, 109. Воду обещают подключить, когда проблема будет устранена.
Это не единственные дома в Самаре, которые остались без воды 10 декабря. Но на улице Спортивной, Красноармейской, Агибалова ее отключили планово, в связи с ремонтом.