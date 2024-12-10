Сильная вспышка произошла на Солнце 10 декабря — что ждать белорусам

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце во вторник, 10 декабря, пишет ТАСС.
Так, в Гелиогеофизической службе «ИПГ» проинформировали белорусов и других жителей Земли о фиксации вспышки на Солнце высокого класса М. Солнечное возмущение произошло во вторник в 09.48 часов по минскому времени.
— В рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.4 продолжительностью 19 минут, — уточнили ученые.
При этом вспышка на Солнце сопровождалась нарушением коротко волновой радиосвязи.
Напомним, что вспышки на Солнце также вызывают выбросы солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, нарушать работу спутниковых и навигационных систем.
Тем временем Европейские синоптики прогнозируют метели в Беларуси на 13 декабря: «Ливневые снежные заряды и ветер до 18 метров в секунду».
Еще милиция сказала о новой схеме мошенничества в домовых чатах в Беларуси.