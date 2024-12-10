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РАН приняла решение об открытии представительства в ДНР

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) приняла решение об открытии своего представительства на территории Донецкой Народной Республики. Голосование состоялось на заседании Общего собрания РАН.

Как сообщил в своем выступлении главный ученый секретарь президиума РАН академик Михаил Дубина, такое решение предварительно принял президиум РАН по согласованию с главой ДНР Денисом Пушилиным, однако по уставу академии решение должно приниматься голосованием общего собрания.

«Размещение представительства предполагается в городе Донецке в здании Донецкого научного центра, который функционировал с 1965 по 2014 год», — сообщил академик Дубина.

Как отметил главный ученый секретарь, восстановление разрушенных новых территорий РФ потребует не только мобилизации ресурсов, но и привлечения всего потенциала российской академической науки.