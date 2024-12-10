РАН приняла решение об открытии представительства в ДНР

Как сообщил в своем выступлении главный ученый секретарь президиума РАН академик Михаил Дубина, такое решение предварительно принял президиум РАН по согласованию с главой ДНР Денисом Пушилиным, однако по уставу академии решение должно приниматься голосованием общего собрания.