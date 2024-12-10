Едва спаслась: в Омске до тла сгорел дачный домик

В Омске в Кировском округе загорелась дача на площади 48 кв. метров. Хозяйка вовремя увидела задымление на крыше и успела выбежать из горящего здания.
Пламя быстро распространилось по деревянному строению. Пожар тушили пять пожарных расчета и 21 человек. В данный момент причина возгорания устанавливается.
Фото: МЧС России по Омской области.
Еще один пожар в Кировском округе Омска произошел этой ночью. На улице Крупской загорелась квартира на 3 этаже 14 — этажного дома. Возгорание на 16 квадратах ликвидировали 13 огнеборцев МЧС России. Спасено два человека — жильцы квартиры.
За прошедшие сутки в Омской области произошли 7 пожаров. К счастью, без пострадавших.
Всего с начала 2024 года потушен 3141 пожар.