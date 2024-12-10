Едва спаслась: в Омске до тла сгорел дачный домик

Еще один пожар в Кировском округе Омска произошел этой ночью. На улице Крупской загорелась квартира на 3 этаже 14 — этажного дома. Возгорание на 16 квадратах ликвидировали 13 огнеборцев МЧС России. Спасено два человека — жильцы квартиры.