Сан-Хосе
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель такси из Ишимбая выиграл 1 миллион рублей

Деньги мужчина планирует потратить на отпуск с семьей и новую машину.

Источник: Комсомольская правда

Четыре года назад Александр из Ишимбая начал работать в такси. А в этом году 9 декабря водитель узнал, что выиграл 1 миллион рублей. Розыгрыш среди водителей проводился с 14 октября по 24 ноября.

Для участия нужно было выполнить не менее десяти поездок в пассажирских тарифах. А за каждые 30 поездок выдавался один купон, чем больше купонов — тем выше были шансы на главный приз. Победителя определили через рандомайзер.

— О розыгрыше я знал, но и предположить не мог, что что-то выиграю. Никогда не выигрывал раньше в подобных акциях, хотя, конечно, всегда мечтал. А кому не хочется стать миллионером? — поделился Александр.

О победе ишимбаевец узнал, когда выполнял очередной заказ.

— Я не поверил своим глазам. Стал себя спрашивать: «Почему именно я выиграл?». В семье тоже не поверили, когда я им рассказал. Думали, шучу. Сейчас решаем, на что потратим выигрыш. Я думаю купить новую машину. И на отпуск оставить часть средств. Но это будет уже в сентябре, — добавил победитель.

Всего в розыгрыше участвовало больше 740 тысяч водителей со всей России. Десять из них забрали приз в размере 100 000 рублей, 15 выиграли 50 000 рублей, а 3000 водителей получили промокоды на работу без комиссии.

Хорошие новости