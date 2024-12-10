Водитель такси из Ишимбая выиграл 1 миллион рублей

Четыре года назад Александр из Ишимбая начал работать в такси. А в этом году 9 декабря водитель узнал, что выиграл 1 миллион рублей. Розыгрыш среди водителей проводился с 14 октября по 24 ноября.
Для участия нужно было выполнить не менее десяти поездок в пассажирских тарифах. А за каждые 30 поездок выдавался один купон, чем больше купонов — тем выше были шансы на главный приз. Победителя определили через рандомайзер.
— О розыгрыше я знал, но и предположить не мог, что что-то выиграю. Никогда не выигрывал раньше в подобных акциях, хотя, конечно, всегда мечтал. А кому не хочется стать миллионером? — поделился Александр.
О победе ишимбаевец узнал, когда выполнял очередной заказ.
— Я не поверил своим глазам. Стал себя спрашивать: «Почему именно я выиграл?». В семье тоже не поверили, когда я им рассказал. Думали, шучу. Сейчас решаем, на что потратим выигрыш. Я думаю купить новую машину. И на отпуск оставить часть средств. Но это будет уже в сентябре, — добавил победитель.
Всего в розыгрыше участвовало больше 740 тысяч водителей со всей России. Десять из них забрали приз в размере 100 000 рублей, 15 выиграли 50 000 рублей, а 3000 водителей получили промокоды на работу без комиссии.