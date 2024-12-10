Водитель такси из Ишимбая выиграл 1 миллион рублей

— Я не поверил своим глазам. Стал себя спрашивать: «Почему именно я выиграл?». В семье тоже не поверили, когда я им рассказал. Думали, шучу. Сейчас решаем, на что потратим выигрыш. Я думаю купить новую машину. И на отпуск оставить часть средств. Но это будет уже в сентябре, — добавил победитель.