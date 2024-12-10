Такси, охрана и финансы: где в Татарстане хотят запретить работать мигрантам

До этого глава государства Владимир Путин отметил, что власти, привлекая к работе мигрантов, должны сперва думать об интересах российских граждан. Как заявил Президент РФ, россияне примут мигрантов, если гости из других регионов будут знать и соблюдать законы Российской Федерации и хорошо владеть русским языком. При этом российский лидер подчеркнул, что если мигрант приехал в Россию, то ему должны обеспечить «человеческие условия» для жизни.