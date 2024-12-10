Путин поддержал идею собирать у контрактников образцы ДНК

«То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов», — сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что поручит профильным ведомствам продумают, как осуществить предложение госпожи Белеховой. Президент также уточнил, что этот вопрос стоит обсудить с работающими в такой области специалистами.