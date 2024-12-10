Путин поддержал идею собирать у контрактников образцы ДНК

«То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов», — сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что поручит профильным ведомствам продумают, как осуществить предложение госпожи Белеховой. Президент также уточнил, что этот вопрос стоит обсудить с работающими в такой области специалистами.
Накануне, 9 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости» прокомментировала ситуацию с поиском пропавших без вести на спецоперации. Точные цифры она называть не стала, но заявила о необходимости выстроить в стране правильную систему поиска без вести пропавших бойцов.
Весной Глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, Международного комитета Красного Креста Жером Кассу заявил, что семьи пропавших без вести в зоне военных действий 130 тыс. раз связывались с организацией.