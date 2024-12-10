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Путин поддержал идею собирать у контрактников образцы ДНК

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила президенту Владимиру Путину, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы. По ее словам, это могло бы помочь в решении вопроса с пропавшими без вести бойцами. Президент одобрил ее идею.

Источник: РИА "Новости"

«То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов», — сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что поручит профильным ведомствам продумают, как осуществить предложение госпожи Белеховой. Президент также уточнил, что этот вопрос стоит обсудить с работающими в такой области специалистами.

Накануне, 9 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости» прокомментировала ситуацию с поиском пропавших без вести на спецоперации. Точные цифры она называть не стала, но заявила о необходимости выстроить в стране правильную систему поиска без вести пропавших бойцов.

Весной Глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, Международного комитета Красного Креста Жером Кассу заявил, что семьи пропавших без вести в зоне военных действий 130 тыс. раз связывались с организацией.

Путин Владимир