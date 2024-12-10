В Воронеже в четырех общежитиях ВГТУ проведут капитальный ремонт

Также в ходе встречи стороны обсудили итоги работы высшего учебного заведения в текущем году. Дмитрий Проскурин рассказал, что вуз принял в сентябре почти шесть тысяч студентов. Таким образом сейчас в ВГТУ обучается в общей сложности чуть больше 21,5 тыс. ребят. Востребованность технического образования, по словам ректора, в последние годы растет. Стоимость работ в общежитие, которое располагается на улице 20-летия Октября, 77 обойдется бюджету в 233,5 млн рублей. Подрядчика, с которым в итоге был заключен контракт, нашли в середине ноября. Компания должна выполнить все работы на объекте до декабря 2025 года.