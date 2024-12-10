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ОСВОД сообщил, что ищет в Жлобинском районе утонувшего в реке Березине дайвера

В реке Березина под Жлобином спасатели ищут дайвера.

Источник: Комсомольская правда

ОСВОД сообщил, что ведутся поисковые работы дайвера в Жлобинском районе на реке Березина. Подробностей пока не сообщают. Дайвер — это тот, кто занимается подводным плаваньем со специальным снаряжением.

Мы писали, что милиция назвала штраф 800 рублей белорусам, которые сами учат детей водить авто (здесь подробнее) и сказала о новой схеме мошенничества в домовых чатах в Беларуси (подробнее здесь).

А еще, что музыкант Иван Вабищевич, известный под псевдонимом Дядя Ваня, приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы (подробности приговора здесь).