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В Ростове-на-Дону озвучили сроки капремонта восьми фонтанов

Городские фонтаны в Ростове будут ремонтировать до 25 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Капитальный ремонт восьми фонтанов в Ростове-на-Дону планируют завершить 25 декабря 2024 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о фонтанах «Лиры» (Нахичеванский, 40 А), «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда» (Буденновский, 25 Б), «Покровский» (Кировский, 34), «Ротонда» (Нахичеванский, 25 А), «Орфей» (Большая Садовая, 172 А), «Фантазия» (Рабочая площадь, 1 Б) и «Витязь» (Буденновский, 96).

На сегодняшний день ремонт выполнили уже на 85%. На объектах завершают отделку чаш фонтанов и монтаж технологического оборудования. Погода не должна повлиять на ход работ.

Напомним, часть городских фонтанов были закрыты для обновления летом 2024 года. Также ранее сообщалось, что фонтан «Атланты», который находится на Театральной площади, должны привести в порядок к маю 2025 года. Этот объект обновит инвестор за 412,5 млн рублей.