В Ростове-на-Дону озвучили сроки капремонта восьми фонтанов

Напомним, часть городских фонтанов были закрыты для обновления летом 2024 года. Также ранее сообщалось, что фонтан «Атланты», который находится на Театральной площади, должны привести в порядок к маю 2025 года. Этот объект обновит инвестор за 412,5 млн рублей.