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Лиам Пейн и трек Кендрика Ламара Not Like Us попали в топ запросов года в Google

Компания Google назвала самые популярные запросы в поисковике за 2024 год. Пятую строчку в общем рейтинге занял экс-участник группы One Direction Лиам Пейн, погибший в октябре.

Источник: Звук

Компания Google назвала самые популярные запросы в поисковике за 2024 год. Пятую строчку в общем рейтинге занял экс-участник группы One Direction Лиам Пейн, погибший в октябре.

В топе певца обошли спортивные события: Кубок Америки, чемпионат Европы по футболу и другие. При этом артист оказался самым «востребованным» среди умерших в 2024-м людей. На втором месте — кантри-исполнитель Тоби Кит, которого не стало в феврале.

Наиболее распространенной композицией в поиске стала Not Like Us рэпера Кендрика Ламара. За ней следуют «APT.» Розэ из BLACKPINK и Бруно Марса, Bling-Bang-Bang-Born японского хип-хоп-дуэта Creepy Nuts, Thick of It поп-рэпера KSI и Espresso Сабрины Карпентер. Американская певица также оказалась среди самых запрашиваемых музыкантов наряду с Ашером, Linkin Park и Джастином Тимберлейком.

О самых популярных артистах, треках и трендах в музыке за ноябрь 2024-го мы рассказали в отдельном материале.