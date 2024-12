Лиам Пейн и трек Кендрика Ламара Not Like Us попали в топ запросов года в Google

Наиболее распространенной композицией в поиске стала Not Like Us рэпера Кендрика Ламара. За ней следуют «APT.» Розэ из BLACKPINK и Бруно Марса, Bling-Bang-Bang-Born японского хип-хоп-дуэта Creepy Nuts, Thick of It поп-рэпера KSI и Espresso Сабрины Карпентер. Американская певица также оказалась среди самых запрашиваемых музыкантов наряду с Ашером, Linkin Park и Джастином Тимберлейком.