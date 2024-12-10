Лиам Пейн и трек Кендрика Ламара Not Like Us попали в топ запросов года в Google

В топе певца обошли спортивные события: Кубок Америки, чемпионат Европы по футболу и другие. При этом артист оказался самым «востребованным» среди умерших в 2024-м людей. На втором месте — кантри-исполнитель Тоби Кит, которого не стало в феврале.