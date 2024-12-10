Убийцу и угонщика яхт из Петербурга задержали в Колумбии после 9 лет розысков

Машину убитого сожгли и бросили у дороги Шлиссельбург — Новая Шальдиха, позже ее обнаружила полиция. После этого Фролов сделал себе фальшивый паспорт на имя Игоря Кравеца и уехал за рубеж. Где, по-видимому, вернулся к прежнему «бизнесу». В 2019 году он вместе с сообщниками взял напрокат на островах Антигуа и Барбуда парусно-моторную яхту «Ариэль» и не вернул ее. Мошенники перегнали судно в Россию, поменяли документы и госзнаки на нее и стали сдавать для морских прогулок. В 2021 году яхта привлекла внимание таможни Севастополя, судно задержали, а владельца стали разыскивать.