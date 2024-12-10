В Росатоме начались испытания ядерного топлива, которое сможет работать до двух лет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Реакторные испытания в рамках проекта повышения обогащения ядерного топлива начались в Росатоме. Об этом сообщает пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации.
В исследовательском реакторе МИР. М1 в димитровградском НИИ атомных реакторов (предприятие научного дивизиона Росатома) впервые начались испытания ядерного топлива для реакторов ВВЭР с выгорающим поглотителем нейтронов эрбием и обогащением по изотопу уран-235 порядка 5%, сообщает пресс-служба. В настоящее время основной парк атомных энергоблоков в мире работает на ядерном топливе с обогащением по изотопу уран-235 менее 5% (главным образом в диапазоне 3−4,95%), что соответствует международным нормам для топлива энергетических реакторов большой мощности.
Нынешние испытания — это первый шаг в рамках проекта поэтапного обоснования ядерного топлива с обогащением выше 5%, отмечается в сообщении. По оценкам ученых Росатома, внедрение такого топлива позволит увеличить топливную кампанию реактора с нынешних 12−18 месяцев до 24 месяцев, то есть энергоблоки будут реже останавливаться для замены облученного топлива на свежее и производить больше электроэнергии. Дополнительный экономический эффект можно также получить за счет уменьшения количества кассет свежего ядерного топлив, требующихся для одной перегрузки, а также за счет потенциального увеличения мощности реактора.
Программа испытаний в исследовательском реакторе МИР. М1 рассчитана на четыре годичных цикла облучения. При этом топливо ВВЭР с уран-эрбиевой композицией загружено в реактор впервые. Результаты исследований помогут создать технологию серийного производства уран-эрбиевого топлива для реакторов ВВЭР, а также обосновать эксплуатацию такого топлива на АЭС российского дизайна.