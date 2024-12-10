В Росатоме начались испытания ядерного топлива, которое сможет работать до двух лет

Нынешние испытания — это первый шаг в рамках проекта поэтапного обоснования ядерного топлива с обогащением выше 5%, отмечается в сообщении. По оценкам ученых Росатома, внедрение такого топлива позволит увеличить топливную кампанию реактора с нынешних 12−18 месяцев до 24 месяцев, то есть энергоблоки будут реже останавливаться для замены облученного топлива на свежее и производить больше электроэнергии. Дополнительный экономический эффект можно также получить за счет уменьшения количества кассет свежего ядерного топлив, требующихся для одной перегрузки, а также за счет потенциального увеличения мощности реактора.