«Упала со здания отеля». Белоруске, получившей травмы в Тайланде, МИД помог вернуться на родину

Ранее тайские СМИ, сообщали, что гражданка Беларуси, которая отдыхала в ноябре в городе Патонг на западном побережье острова Пхукет, была сильно травмирована в результате падения со здания отеля. Выяснилось, что девушка забыла ключи от своего номера, находившегося на четвертом этаже, поэтому решила попасть в номер по пожарной лестнице, но не удержалась и упала с высоты. Белоруску госпитализировали с переломами обеих ног и другими серьезными травмами.