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«Упала со здания отеля». Белоруске, получившей травмы в Тайланде, МИД помог вернуться на родину

МИД помог упавшей со здания отеля в Тайланде белоруске вернуться на родину.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские дипломаты помогли граждане Беларуси с травмами вернуться из Таиланда домой, сообщает Sputnik Беларусь.

Как отметили в пресс-службе белорусского МИДа, ситуация с травмированной в Тайланде белорусской находилась на постоянном контроле посольства Беларуси во Вьетнаме. Дипломаты постоянно были на связи с родственниками пострадавшей, а 23-летней белоруске на месте оказывали необходимое консульско-правовое содействие. Кроме того, белорусские дипломаты контактировали с медицинским учреждением, куда была госпитализирована белоруска.

— Предпринятые действия поспособствовали благополучному возвращению белоруски на родину, где она продолжит лечение и реабилитацию в специализированных медучреждениях, — прокомментировали в МИДе.

Ранее тайские СМИ, сообщали, что гражданка Беларуси, которая отдыхала в ноябре в городе Патонг на западном побережье острова Пхукет, была сильно травмирована в результате падения со здания отеля. Выяснилось, что девушка забыла ключи от своего номера, находившегося на четвертом этаже, поэтому решила попасть в номер по пожарной лестнице, но не удержалась и упала с высоты. Белоруску госпитализировали с переломами обеих ног и другими серьезными травмами.

И мы писали, что милиция назвала штраф 800 рублей белорусам, которые сами учат детей водить авто.

Между тем Минтруда Беларуси сказало, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск.