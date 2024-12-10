Праздничное разочарование: в Крыму мошенники подделывают красную икру

Новый год на носу, поэтому холодильники и кухонные полки потихоньку начинают заполняться праздничными продуктами. Появляются консервы с зеленым горошком, шампанское, вино и, конечно, главный деликатес — красная икра. Правда, с ней каждый год возникают одни и те же проблемы: то слишком дорого, то подделка. К тому же, в местных пабликах крымчане уже начали делиться печальным опытом.
ЦВЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ, НА ВКУС ЖЕЛАТИН.
«Купил на симферопольской ярмарке красную икру. Правда, от названия здесь только цвет. Подделка, да и только! Мошенники продают ее в стеклянных жестяных банках, а внутри желатин, подсолнечное масло и рыбий ароматизатор. При добавлении кипятка вода окрашивается в оранжевый цвет, “икринки” не лопаются, а растворяются», — жалуется житель крымской столицы в местном паблике.
По словам обманутого, одну баночку весом 140 граммов он купил по заманчивой цене — 300 рублей. Вторую можно было урвать со скидкой — за 200. Небольшая стоимость уже вызвала сомнения, но упаковка выглядела очень качественно — от настоящей не отличить!
В комментариях под постом разыгралась жаркая дискуссия. Оказалось, симферополец был не один. Но главный вопрос: если килограмм натуральной лососевой икры стоит около восьми, а то и десяти тысяч рублей, то как 100 граммов может стоить каких-то 200 рублей?
ВСЕ НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО.
Как рассказала КП-Крым директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова, цена новогоднего деликатеса с каждым годом становится все выше, поэтому на рынке появляется много продукции, которая не является икрой, но тщательно под нее маскируется. Но даже в подделке нет ничего нелегального — при условии, что в маркировке честно указано, что это ненастоящая икра. В техническом регламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» прописаны нормы и требования к таким продуктам.
«Имитированную икру обычно делают из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые “икринки”. Они очень похожи на привычную для нас икру. Раствор могут приготовить на рыбном бульоне, поэтому и вкус будет еще больше напоминать настоящий продукт. Также при изготовлении имитированной икры могут использовать желатин, каррагинан, который получают из красных водорослей. Принцип работы с ними такой же, как и с альгинатом натрия: добавляются ароматизаторы и красители, опять же рыбный бульон», — отмечает эксперт.
Хоть слово «подделка» часто отпугивает потребителей, в имитации консервы нет ничего плохого. Компоненты в составе не опасны. Желатин производят из животного сырья, альгинат натрия — из бурых водорослей. Наоборот, они могут быть полезны для нашего организма.
«Альгинат натрия — это энтеросорбент. Он способен связывать и выводить из организма токсичные вещества, при этом он еще является и клетчаткой, которая стимулирует правильную работу кишечника. Также и желатин очень полезен для синовиальной жидкости суставов, а также поддержания эластичности кожи».
Но настоящая икра и ее имитация — все же разные продукты по пищевой и биологической ценности. Натуральный деликатес содержит много белка, жиров из семейств омега-3 и омега-6, витаминов и минералов. А подделка — это желирующий компонент.
КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ?
— В первую очередь, нужно обращать внимание на цену. Если перед вами икра дешевле 7000 рублей за килограмм, то, скорее всего, это ненатуральный продукт.
— Важно смотреть и на маркировку. На настоящей обычно пишут «икра лососевая». Если на этикетке красуется надпись «икорное изделие» или «икорно-рыбный продукт», это повод заподозрить, что перед вами ненастоящая икра.
— В составе на обороте банки должен быть короткий и лаконичный состав: только сама икра, соль и масло растительное. Если на этикетке перечисляются различные добавки, например, альгинат, загустители, каррагинан, красители, то это имитация икры.
КСТАТИ.
По словам эксперта Роскачества, для того, чтобы на сто процентов убедиться в натуральности продукта, можно провести короткий эксперимент: бросить икринки в горячую воду и аккуратно раздавить. Так как лососевая икра — белковый продукт, он начнет сворачиваться и окрасит воду в мутно-беловатый цвет. Подделка же окрасит воду в красный цвет или вовсе не растает.
Заметим, из-за сезонности красная икра традиционно повышается в цене в декабре. По словам доцента кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елены Вершицкой, в начале зимы этот продукт дорожает на 25%, а ближе к Новому году цена взлетит еще на 10−15%. Такую тенденцию аналитики связывают с повышенным спросом.
По данным Крымстата, цена на икру лососевых рыб варьируется в пределах от 8 до 12 тысяч рублей за кило.