Праздничное разочарование: в Крыму мошенники подделывают красную икру

«Имитированную икру обычно делают из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые “икринки”. Они очень похожи на привычную для нас икру. Раствор могут приготовить на рыбном бульоне, поэтому и вкус будет еще больше напоминать настоящий продукт. Также при изготовлении имитированной икры могут использовать желатин, каррагинан, который получают из красных водорослей. Принцип работы с ними такой же, как и с альгинатом натрия: добавляются ароматизаторы и красители, опять же рыбный бульон», — отмечает эксперт.