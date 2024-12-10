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Путин прокомментировал идею введения смертной казни

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя значительное число россиян и политических деятелей поднимают этот вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы живем в каких реалиях — проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимает этот вопрос», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он отметил, что в России даже в условиях боевых действий не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.

Путин Владимир
закон