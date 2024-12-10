Путин прокомментировал идею введения смертной казни

«Мы живем в каких реалиях — проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимает этот вопрос», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.