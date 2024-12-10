Из-за обрезки деревьев в Симферополе перекроют улицу Луговую

В среду, 11 декабря, в связи с обрезкой деревьев в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Луговой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В восемь утра на улице Луговой перекроют одну полосу. Ограничения введут на участке от дома № 6 до переулка Карьерный. Такое решение связано с обрезкой деревьев. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в шесть вечера.
«Кроме того, запрещается парковка транспортных средств напротив дома 6А на улице Луговая во избежание падения веток и порубочных остатков на автомобили», — говорится в сообщении.
В симферопольской администрации просят жителей и гостей крымской столицы заранее планировать маршрут по городу.