Резкое похолодание спрогнозировали синоптики к концу рабочей недели в Воронеже

При этом в ближайшие дни погода может быть довольно нестабильной.
Сегодня и завтра в Воронеже обещают около нуля и осадки в виде мороси, небольшого дождя, а временами и снега. Сегодня вечером и завтра утром, помимо прочего, возможен туман.
В ночь на четверг осадки усилятся. Температура опустится до −2 градусов. Ожидается снег с дождем. И, как и накануне, на дорогах будет скользко.
В пятницу днем в городе синоптики ждут морозы до −2…-4 градусов, а также небольшой снег. К выходным морозы усилятся. Одновременно с этим синоптики обещают воронежцам солнце.