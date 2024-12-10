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Резкое похолодание спрогнозировали синоптики к концу рабочей недели в Воронеже

В Воронеже к концу текущей недели резко похолодает, предупреждают синоптики местного Гидрометцентра. Температура опустится до −6 градусов. Местами по региону будет еще холоднее. В выходные в региональном центре ожидаются морозы до −9 градусов.

Сейчас в Сан-Хосе: +6° 0 м/с 52% 768 мм рт. ст. +10°
Источник: AP 2024

При этом в ближайшие дни погода может быть довольно нестабильной.

Сегодня и завтра в Воронеже обещают около нуля и осадки в виде мороси, небольшого дождя, а временами и снега. Сегодня вечером и завтра утром, помимо прочего, возможен туман.

В ночь на четверг осадки усилятся. Температура опустится до −2 градусов. Ожидается снег с дождем. И, как и накануне, на дорогах будет скользко.

В пятницу днем в городе синоптики ждут морозы до −2…-4 градусов, а также небольшой снег. К выходным морозы усилятся. Одновременно с этим синоптики обещают воронежцам солнце.