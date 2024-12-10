В Минске женщина украла букет из 63 роз, а потом выбросила его в мусорку

В Минске женщина украла букет из 63 роз, оставленный ненадолго без присмотра. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратился брестчанин, у которого в кафе украли объемный букет из 63 роз. Мужчина сказал, что дорогой букет он купил для своей девушки, но совсем ненадолго оставил цветы без присмотра на кресле в ресторане быстрого питания.
Букет в итоге увидела и забрала 19-летняя безработная жительница пригорода Минска. Девушка забрала чужой букет, погуляла с ним по городу, а потом выбросила в мусорку, считая, что розы завяли. После этого муж девушки купил ей новые цветы, и они поехали домой.
Фигурантку будут судить за кражу.
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