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В Минске женщина украла букет из 63 роз, а потом выбросила его в мусорку

Минчанка украла букет из 63 роз, но выбросила цветы в урну.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина украла букет из 63 роз, оставленный ненадолго без присмотра. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратился брестчанин, у которого в кафе украли объемный букет из 63 роз. Мужчина сказал, что дорогой букет он купил для своей девушки, но совсем ненадолго оставил цветы без присмотра на кресле в ресторане быстрого питания.

Букет в итоге увидела и забрала 19-летняя безработная жительница пригорода Минска. Девушка забрала чужой букет, погуляла с ним по городу, а потом выбросила в мусорку, считая, что розы завяли. После этого муж девушки купил ей новые цветы, и они поехали домой.

Фигурантку будут судить за кражу.

Еще милиция назвала штраф 800 рублей белорусам, которые сами учат детей водить авто.

Тем временем, белоруске, получившей травмы в Тайланде, МИД помог вернуться на родину: «Упала со здания отеля».