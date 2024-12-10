В Гродненском зоопарке определили свой символ года, им стал питон Лютик

По традиции в середине декабря сотрудники Гродненского зоопарка выбирают питомца, который будет символизировать наступающий год и станет своеобразным талисманом.



«Наступающий 2025 год — год Змеи, поэтому местом выбора стал “Террариум”, в коллекции которого 22 вида змей, — рассказали в зоопарке. — Задача стояла непростая. По мнению сотрудников учреждения, каждая змейка была достойна получить это почетное звание. Но все же после долгого обсуждения предпочтение было отдано тигровому питону Лютику за его красоту, обаяние и дружелюбный характер».



Как пояснили в зоопарке, тигровый питон Лютик — альбинос, потому у него такая необычная золотая окраска. Он живет в зоопарке с 2022 года. Лютик еще растет, его длина всего 1,8 м, в то время как длина его подруги Василисы превышает 5,5 м.