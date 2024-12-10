40 лет назад Генассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток

При использовании крыс пытку трудно отделить от казни, и потому применяли ее, когда выживание жертвы было не очень нужно палачам. Например, особенно любил эту пытку Дидерик Соной (1529−1597), соратник Вильгельма Оранского в борьбе за независимость Нидерландов. Он был фанатиком-протестантом и командиром гёзов, партизан-полуразбойников, а крыс использовал для издевательств над католическими монахами и сторонниками испанской власти. В XX веке своих жертв пытали крысами сотрудники спецслужб чилийского диктатора Пиночета, испытывавшие к этим животным странную страсть: они не только заставляли крыс прогрызать животы жертв, но и вводили грызунов в прямую кишку или во влагалище, а также вели допрос в комнате со множеством живых крыс для запугивания.