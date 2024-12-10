Нижегородская область закупит почти 300 белорусских электробусов и трамваев

Нижегородская область приобретет у Белоруссии новые единицы подвижного состава электротранспорта. Почти 300 трамваев и электробусов пополнят транспортные парки областного центра. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в рамках встречи с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко 9 декабря, сообщает издание «Белта».
В Нижний Новгород поступят 170 трамваев и 120 электробусов. Такая масштабная закупка стала возможна при поддержке федерального правительства. Областной центр станет вторым после столицы по количеству электробусов на городских маршрутах.
Ранее мы писали о том, что в Нижегородской области может появиться Белорусский торговый дом.