«Говорящие» светофоры и светофоры для велосипедистов появились в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появилось несколько светофорных объектов с системой озвучивания и для велосипедистов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В мэрии уточнили, что новые светофоры отличаются от звуковых тем, что голос озвучивает начало и завершение движения по переходу. «Говорящие» светофоры установили на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых на четырех пешеходных переходах. Недалеко от этого места находится нижегородское отделение «Всероссийского общества слепых». Система озвучивания также появилась на пешеходном переходе на проспекте Ленина у центра медпрофилактики ГАЗ. Еще два «говорящих» светофора поставили на переходах через Восточный проезд и проспект Ленина у остановки «Троллейбусное депо № 3».
Также в городе установили несколько светофоров для велосипедистов, пересекающих проезжую часть по велодорожке. Светосигнальные приборы появились на перекрестках проспектов Ленина и Ильича, проспекта Ленина и переулка Райниса, проспекта Гагарина и улицы Батумской.
Ранее мы писали, что на Мещерском бульваре установили два новых светофора.