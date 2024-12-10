«Говорящие» светофоры и светофоры для велосипедистов появились в Нижнем Новгороде

В мэрии уточнили, что новые светофоры отличаются от звуковых тем, что голос озвучивает начало и завершение движения по переходу. «Говорящие» светофоры установили на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых на четырех пешеходных переходах. Недалеко от этого места находится нижегородское отделение «Всероссийского общества слепых». Система озвучивания также появилась на пешеходном переходе на проспекте Ленина у центра медпрофилактики ГАЗ. Еще два «говорящих» светофора поставили на переходах через Восточный проезд и проспект Ленина у остановки «Троллейбусное депо № 3».