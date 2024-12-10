Самые большие зарплаты в Ростове предлагают монтажникам окон и менеджерам

В Ростове-на-Дону перечислили декабрьские вакансии с самыми высокими зарплатами. Топ-5 лучших предложений на рынке труда представили аналитики портала SuperJob.
Оказалось, что менеджеры по продажам в донской столице вполне могут зарабатывать от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Однако для этого специалисты должны иметь опыт в сфере строительства, оптовых продаж, промышленности или дорожных работ.
Также один из работодателей предлагает от 150 до 200 тысяч рублей физически выносливым монтажникам балконов и окон.
На зарплату от 150 тысяч рублей могут претендовать терапевты-хирургии. Среди требований — образование по специальности, наличие медицинской книжки и сертификата.
Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают инженерам по слаботочным системам. Необходимо высшее техническое или средне-профессиональное техническое образование, знание специальных программ, умение их программировать. Кроме этого, требуется опыт работы по автоматизации систем дымоудаления и пожаротушения.
Замыкает пятерку предложений вакансия водителя категории Е. В обязанности работника будет входить перевозка сельхозпродукции, сыпучих и инертных материалов на автомобилях компании. Соискателю готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.
Добавим, хорошо оплачиваемые места для врачей и водителей категории E, кроме Ростова-на-Дону, также имеются Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.