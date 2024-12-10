Молодые ученые в Туле разработают новые лекарства с помощью суперкомпьютера

ТУЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Молодые ученые Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого применят суперкомпьютер для разработки новых лекарств с применением метода молекулярного моделирования. Проект реализуют в созданном в вузе студенческом конструкторском бюро (СКБ), сообщили ТАСС в пресс-службе ТГПУ.
«Новое СКБ вуза начинает работу на базе “Центра технологического превосходства” госпрограммы “Приоритет 2030” по направлению “Экобиотех” Научно-образовательного центра (НОЦ) “Тулатех”, задействовав мощнейший в регионе вычислительный кластер толстовского университета с производительностью операций 48 Терафлопс. Используя вычислительные мощности суперкомпьютера, молодые ученые займутся моделированием активных фармацевтических субстанций, средств их адресной доставки и контролируемого высвобождения», — говорится в сообщении.
По словам руководителя СКБ Артема Соколова, разработка лекарственных препаратов является одним из приоритетных направлений работы. Метод молекулярного моделирования позволит существенно сократить временные и финансовые затраты на разработку препаратов. «Благодаря современным программам больше нет необходимости проводить дорогостоящие эксперименты, чтобы выяснить, как работает то или иное химическое соединение — это можно просто рассчитать», — подчеркнул он.
В первую очередь молодых ученых интересуют исследования в сфере разработки противораковых лекарственных средств. В частности, по данным СКБ, сейчас на рынке представлен один препарат для лечения рака предстательной железы, однако разработки методом молекулярного моделирования позволят не только ускорить процесс создания аналогов, но и снизить себестоимость производства конечного продукта.
В декабре ТГПУ подписал соглашение о создании СКБ, финансирование в размере 5 млн рублей предусмотрено за счет средств НОЦ «Тулатех». Направление «Экобиотех» связано с ведением передовых разработок в области экологической безопасности и биотехнологий.