Молодые ученые в Туле разработают новые лекарства с помощью суперкомпьютера

По словам руководителя СКБ Артема Соколова, разработка лекарственных препаратов является одним из приоритетных направлений работы. Метод молекулярного моделирования позволит существенно сократить временные и финансовые затраты на разработку препаратов. «Благодаря современным программам больше нет необходимости проводить дорогостоящие эксперименты, чтобы выяснить, как работает то или иное химическое соединение — это можно просто рассчитать», — подчеркнул он.