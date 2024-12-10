Как отметить Новый год в Москве: какие мероприятия пройдут на Красной площади и не только

Организаторы «Снега и льда» каждый год стараются удивить чем-то новым. Во время первого фестиваля жители и гости города наблюдали за созданием фигур из льда и голосовали за них, выбирая лучшую, во время второго — наслаждались пятиуровневой ледяной горкой. Какие украшения появятся в столице в этом сезоне, точно пока неизвестно. Однако есть информация, что они будут вдохновлены культурой нашей страны. Все объекты будут интерактивными: с ними можно будет играть и фотографироваться.