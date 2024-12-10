Биохимики раскрыли раннюю историю эволюции хлоропластов первых растений Земли

Эти наблюдения показали, что дрожжи и микробы могут активно обмениваться молекулами АТФ при помощи ферментов примитивных водорослей, но не высших растений. Как считают исследователи, это говорит в пользу того, что изначально хлоропласты служили для растений источником «энерговалюты», а не углеводов, которые являются основным продуктом фотосинтеза в листьях высших растений. Это предположительно связано с тем, что первые представители флоры жили в бедной кислородом среде, не позволявшей им использовать митохондрии для более эффективного производства АТФ путем окисления сахаров, подытожили исследователи.