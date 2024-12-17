Певица Жасмин объяснила, почему не боится слива интимных фото

Жасмин также поддержала коллегу Анну Asti, ставшую жертвой преступников. Злоумышленники слили ее интимные фото в сеть после нескольких месяцев шантажа. От Asti требовали большую сумму денег, запугивая тем, что выложат эти кадры с ее смартфона. Тогда знаменитость призвала прекратить распространять слитые материалы. Она отметила, что преступники грубо нарушили ее частную жизнь и пытались подорвать ее репутацию.