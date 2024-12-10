«Необходимо особое внимание и забота»: Александр Ищенко встретился с родителями детей-инвалидов

В Законодательном Собрании Ростовской области состоялась встреча спикера регионального парламента и родителей детей-инвалидов. За круглым столом председатель Заксобрания вместе с членами ВОРДИ («Всероссийская организация детей-инвалидов». — Ред.) подняли важные вопросы, в том числе, затронули темы, над которыми предстоит работа в 2025-м.
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВЕРШАЮТ ПОДВИГ».
— Год семьи завершается. Самое время подвести итоги работы. Она многоплановая, многогранная. Одним из направлений поддержки семей в Ростовской области является поддержка семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень много лет, начиная с момента создания Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, сотрудничаем с нею. Это здорово! Помогать нужно не только ребятам, но и их родителя. Потому что они каждый день совершают подвиг. В жизни они сталкиваются с огромным количеством проблем, которые для обычной семьи, в принципе, непонятны. Для кого-то перевести ребенка в общественном транспорте — это уже своего рода подвиг. И есть много проблем, связанных либо с несовершенством законодательства, либо с внутренними противоречиями между федеральными и региональными актами, документами муниципалитетов. Задача депутатского корпуса состоит в том, чтобы максимально полно узнать о проблемах, с которыми сталкиваются родители детей-инвалидов, и решить их, — говорит Александр Ищенко.
При этом, вопросами, связанными с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, региональное Заксобрание занималось задолго до Года семьи. К примеру, в нашей области уже семь лет реализуется проект партии «Единая Россия» «Особенное детство». И он постоянно расширяется.
Дети и родители записали трогательное видео для Александра Ищенко. Фото: из архива семьи.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО.
По словам Александра Валентиновича, донской парламент и региональное отделение «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов» связывают долгие годы совместной работы.
— Только за последние пять лет их инициативы легли в основу 20 нормативных решений на федеральном и областном уровне, которые существенно повышают качество жизни таких семей, — рассказал спикер Заксобрания.
К примеру, на федеральном уровне был решен вопрос о бесплатном, за государственный счет, нахождении в стационаре родителя ребенка-инвалида, независимо от возраста пациента. А родители, сопровождающие ребенка-инвалида к месту лечения и обратно, получили право бесплатного проезда. Причем, это правило теперь распространяется на любые медицинские организации. Также теперь операции по замене речевого процессора у слабослышащих детей можно делать в любом медицинском центре по выбору родителей.
Кроме этого, дети с инвалидностью получили право на обслуживание вне очереди в различных организациях. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся и в школе, и на дому, получили право на двухразовое питание за государственный счет. Для родителей детей-инвалидов сокращен на пять лет возраст выхода на пенсию. Также такие родители теперь могут накапливать дополнительные ежемесячные дни отпуска и использовать их до 24 -х дней ежегодно. А подростки с инвалидностью получили возможность в дни каникул устроиться на временную работу без риска потерять часть пенсии по инвалидности.
Еще одна инициатива, которая принята буквально в текущем году, — социальные работники теперь сопровождают ребенка-инвалида не только в экстренных ситуациях, а и в обычные дни, когда родителям необходимо отлучиться в различные социальные учреждения.
Установлен ряд налоговых льгот. Родители детей-инвалидов освобождены от уплаты налога за транспортное средство, дети-инвалиды — от уплаты налога на имущество. Родители, опекуны и попечители особенных детей получают ежемесячный налоговый вычет за каждого ребенка-инвалида.
«НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ВДОХНОВЕНИЕ».
Во время сегодняшней встречи обсуждались темы, над которыми предстоит работать в самое ближайшее время. Среди них — введение на федеральном уровне понятия «семья с ребенком-инвалидом»; включение в состав такой семьи совершеннолетнего недееспособного инвалида с детства; обеспечение обучающихся детей-инвалидов бесплатным горячим питанием во всех муниципальных образованиях Ростовской области. А также различные вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг для семей с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья.
— Каждая встреча с родителями особенных детей — это и новые задачи, и вдохновение. То, с каким упорством и самоотверженностью они сражаются за каждый шаг на пути реабилитации детей, несокрушимая вера в себя и в своего ребенка, общий позитивный настрой — эти качества достойны самого глубокого уважения и восхищения. Уверен, что забота об особенных детях формирует в нашем обществе важные ценности: способность сопереживать и помогать ближнему, гуманное отношение к инвалидам, желание вместе работать над решением сложных вопросов, — подытожил Александр Ищенко.