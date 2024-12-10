«Необходимо особое внимание и забота»: Александр Ищенко встретился с родителями детей-инвалидов

— Год семьи завершается. Самое время подвести итоги работы. Она многоплановая, многогранная. Одним из направлений поддержки семей в Ростовской области является поддержка семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень много лет, начиная с момента создания Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, сотрудничаем с нею. Это здорово! Помогать нужно не только ребятам, но и их родителя. Потому что они каждый день совершают подвиг. В жизни они сталкиваются с огромным количеством проблем, которые для обычной семьи, в принципе, непонятны. Для кого-то перевести ребенка в общественном транспорте — это уже своего рода подвиг. И есть много проблем, связанных либо с несовершенством законодательства, либо с внутренними противоречиями между федеральными и региональными актами, документами муниципалитетов. Задача депутатского корпуса состоит в том, чтобы максимально полно узнать о проблемах, с которыми сталкиваются родители детей-инвалидов, и решить их, — говорит Александр Ищенко.