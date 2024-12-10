Майли Сайрус выпустила сингл Beautiful That Way для фильма с Памелой Андерсон

Изящная баллада написана в соавторстве со шведской артисткой Lykke Li и американским композитором Эндрю Уайаттом. Сайрус описала Beautiful That Way как «любовное послание». «Я много думала о том, что этот фильм значит для нее (Андерсон — прим. ред.) не только как для актрисы, но и как для особенного человека», — поделилась Сайрус с Variety историей создания трека.