Майли Сайрус выпустила сингл Beautiful That Way для фильма с Памелой Андерсон

Поп-певица Майли Сайрус представила песню Beautiful That Way. Композиция войдет в фильм «Шоугерл» с Памелой Андерсон в главной роли. Лента о танцовщице, переживающей завершение карьеры, окажется в российском прокате в марте 2025-го.
Изящная баллада написана в соавторстве со шведской артисткой Lykke Li и американским композитором Эндрю Уайаттом. Сайрус описала Beautiful That Way как «любовное послание». «Я много думала о том, что этот фильм значит для нее (Андерсон — прим. ред.) не только как для актрисы, но и как для особенного человека», — поделилась Сайрус с Variety историей создания трека.
Сингл номинирован на «Золотой глобус — 2025» в категории «Лучшая оригинальная песня».
Ранее Майли анонсировала девятый студийник Something Beautiful. Релиз пластинки ожидается в 2025-м.